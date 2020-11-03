螞蟻暫緩上市 資深人士：非取消批文 上市是時間問題

上海證券交易所 (上交所) 週二 (3 日) 晚間公告，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。造成同集團阿里巴巴 (BABA-US)，ADS 盤前急跌 4.8%，報 296 美元。

上交所公告指出，近日因為螞蟻實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，同時公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致其不符合發行上市條件或者信息披露要求。

據《科創板日報》報導，螞蟻公司尚未回覆暫緩一事，而資深投行人士認為：1、以重大政策變化的會後事項為由，畢竟屬於對公司經營和投資者投資有重大影響的事情，有必要認真研究充分披露。2、暫緩，不是取消批文，也不是否決，所以上市是時間問題。3、新規出來，螞蟻確實需要說清楚影響有多大，這符合註冊制精神。

另一方面，港交所隨後也表明會暫緩螞蟻上市。

在此之前，2 日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。當晚，螞蟻方面回應稱，會深入落實約談意見，繼續沿着「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力。

一些報導指出，在此關鍵時點，螞蟻集團的實控人、董事長、總裁被監管約談，非常罕見。這背後透露出了螞蟻與監管新一輪的博弈，馬雲先前重砲批評監管，引來官方不滿。

一些金融業者表示，花唄、借唄，成就了螞蟻集團的核心收入來源，但其槓桿過高，其他銀行無法做到，螞蟻是吃監管紅利長大，最沒有資格批評。