彰銀拚雙語金融服務 目標2028落實全台分行雙語化

為響應政府的「2030 雙語國家政策發展藍圖」推動金融服務雙語化，彰化銀行 (2801-TW) 陸續在台北、台中與高雄等地設置 3 家雙語示範分行，3 日由彰化銀行董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐陪同金管會副主委邱淑貞、國發會副主委游建華及財政部政務次長莊翠雲等部會官員前往台中分行視察雙語分行推動成果，獲一致好評。

為展示銀行雙語服務實力，彰化銀行董事長凌忠嫄及總經理黃瑞沐全程陪同部會官員參觀雙語示範分行所提供之雙語化申請書表、取叫號機、營業廳各式標誌及自動化服務區等場域設施，並由台中分行經理魏榮宏導覽及示範官網、網路銀行、行動銀行等雙語化服務，提供外籍顧客不受時間或地點限制，輕鬆完成銀行交易，多元便捷又貼心的金融服務。

彰化銀行表示，選定台中分行做為雙語示範分行，主要是該行坐落於台中市南區，鄰近烏日、溪南工業區、台中精密機械科技創新園區、中興大學及中山醫學大學，外籍客戶涵蓋企業外籍員工及大專院校的外籍師生，為強化外籍客戶的金融服務體驗，特別設立英語服務專線，讓金融大小事溝通零距離。

值得一提的是，當日部會官員視察過程中，剛好遇到鄰近大專院校的外籍學生臨櫃洽辦外匯業務，該行雙語服務行員即以流利的英語，嫻熟地提供服務，從引導、說明到完成業務，服務友善周到，讓來行顧客驚豔，同時也對我國政府推動雙語服務的友善政策頻頻稱讚。

凌忠嫄表示，透過大數據分析，掌握外籍人士在各種通路中經常進行的交易及需求，針對臨櫃表單、自動櫃員機、網路及行動銀行的交易畫面進行雙語化，上線後更透過分行與外籍客戶的互動，進一步進行相關設施的改善與調整，具體落實友善雙語金融環境設置。

凌忠嫄指出，彰銀目前在總部分行、台中分行及高雄分行設置雙語服務，未來彰銀將加快建置時程，在港口、觀光景點、國際商務地區以及其他外籍人士聚集區域，規劃 2021 年再設置 50 家雙語分行，並於 2028 年前完成國內 185 家分行的雙語化目標。

彰化銀行目前在海外共有 14 個據點，國際金融業務一直是該行的重要收益來源，為了強化國際金融業務的戰力，彰銀除對外擴大招募雙語人才，每年還選派優秀的雙語人才至歐、美、日等國家研習，培養具有國際金融實務的金融專才。

另外，彰銀也積極鼓勵同仁通過外語檢定，強化英語溝通與交流專業能力，目前員工參與英文檢定測驗的人數已逾 1200 人，多益英文成績達 800 分以上的行員達 200 人，其中具有 2 種外語能力的行員有 80 人，這些同仁將在雙語分行或海外分行持續服務外籍客戶，成為國際金融業務的主力。

