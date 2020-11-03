彰銀前10月房貸年增6% 這三都交易量最熱

熱錢回流炒熱不動產行情，彰化銀行 (2801-TW) 董事長凌忠嫄說，今年前 10 月房貸放款餘額較去年同期增加約 600 多億元、年增幅 6%，目前六都中主要以桃園市、台北市與台中市相對熱絡，其中桃園市新增房貸的放款餘額占比高達 17%。

凌忠嫄今 (3) 日出席彰銀台中分行雙語金融服務活動，會後受訪時針對房市現況作上述表示。她指出，在台商資金回流加上市場利率偏低雙重效應下，帶動房市交易量增溫，隨著房市交易量攀升，銀行前 10 月房貸餘額也較去年同期增加 600 多億元、年增幅 6%。

凌忠嫄也坦言，目前銀行房貸放款比重已逼近 27%，雖距離 30% 水位還有一些空間，但已經接近銀行內部的警戒線，會密切注意近期房貸放款餘額速度，適度採取因應措施。

以承做金額來看，目前包括桃園市、台北市與台中市交易量相對或熱，其中桃園市因推案量較多，進而推升房貸放款餘額增加，截至 10 月底止，桃園市房貸新增放款餘額占新增放款餘額達 17%；另外，台中市與台中市，占比分別有 7%、6%。

在放款成數部分，凌忠嫄指出，目前房貸申貸年限主要以 30 年為限，放款成數最多以 8 成 5 為上限，至於市場有銀行喊出 40 年房貸、貸款成數高達 9 成，她則表示，考量放款風險，暫不考慮拉長申貸年限與放款成數。

凌忠嫄進一步指出，40 年房貸時間過長，假設一個 30 歲的民眾申請 40 年房貸，等到還款完畢後都已經 70 歲了，當時比較需要的是以房養老，因此貸款年限最長以 30 年為限，較為適當。

展望後市，凌忠嫄分析，在資金回流與利率偏低等影響下，企業回台投資等因素影響下，可望推升房市價量短期內微幅增加。