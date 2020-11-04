〈美國大選膠著〉美大選膠著 美元成避風港 人民幣狂貶逾1000基點

受到美國總統可能無法如期在當地 11 月 3 日公布結果的影響，美元指數在亞洲盤急漲突破 94 大關，離岸人民幣一度應聲重貶逾 1000 基點，貶破 6.77 關卡，幅度約 1.5%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

美國總統選情陷入膠著，市場擔心新任總統恐無法在當地時間 11 月 3 日揭曉，不確定因素籠罩全球市場，投資人紛紛買進美元避險。

一般而言美國大選的初步結果通常會在選舉日當天深夜出爐。2016 年選舉是在台灣下午 1 點半左右就有初步結果，但與四年前相比今年可能拖更久。

主要在於郵寄投票的大幅增加，同時也出現很多情勢不明的搖擺州，雙方勢均力敵之下，不太可能在美國當地時間 11 月 3 日就宣布結果。不少觀察人士認為，美國大選結果將很難在投票日出爐，屆時投票日將成為「投票週」。

截至上午 10:47 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.7483 人民幣，貶值 769 基點，幅度 1.2%。

三菱日聯表示，對美元而言，特別是美元兌亞洲、新興市場和與原物料相關的貨幣而言，川普繼續擔任總統、分裂的國會，及拖延數周的選舉結果將更有利於美元發展。