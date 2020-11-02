易綱:數位人民幣仍有法律問題待克服

周一 (2 日) 中國人行行長易綱在香港金融科技週「數字經濟中的央行角色」主題會議上表示，數位人民幣已完成基礎建設，並於中國 4 個城市試運作，至今已取得逾 400 萬筆交易，涉及 20 億人民幣。

他認為，數位人民幣是現金的補充，未來一段長時間現金及數位人民幣會同時存在。目前數位人民幣仍屬於發展早期，未來仍有非常複雜的監管及法律問題要處理。

而在「貨幣」融合科技的趨勢中，易綱認為這趨勢使得大型科技公司明顯提升金融服務水準，特別是偏遠地區的金融服務需求已有所改善，這是過去難以想像，例如行動支付、QR code、條碼等技術的普及，這已經改變過去金融業的遊戲規則。

(圖片: AFP)

易綱表示，大型科技公司不需要像傳統銀行業般擴張分行就可以從金融科技產品中吸納大量客戶，且客戶忠誠度高，加上科技公司有更大空間控制風險，使他們的產品與傳統銀行間的競爭是必須關注的新趨勢。

易綱提到，新冠肺炎疫情下民眾減少社交接觸，在這個新生活形態之下，商業銀行為配合數位化將增加使用大數據，而此舉為人行在平衡客戶和企業私穩上帶來更多挑戰。以人行角度來看樂見客戶可以用更方便的方式享受金融服務，但如何在這個過程變得更安全是人行要考量的事。

在虛擬貨幣的安全性上，易綱指出央行數位貨幣 (CBDC) 目前還處於草創階段，需要制定複雜而完整的法律和監管框架，中國人行期待與國際清算銀行 (BIS) 和全球金融穩定委員會 (FSB) 展開討論和合作，讓央行數位貨幣得以穩定發展，以確保安全性。