〈台股盤中〉台積領蘋概股發威 大盤旱地拔蔥飆百點

市場屏息以待美國總統大選開票結果，台股今 (4) 日以 12766.86 點小高盤開出，原本早盤因觀望氣氛呈現小漲震盪，但在電子三王領軍蘋概股穩盤下，盤中台股突然旱地拔蔥大漲超過百點，收復 10 日線、月線、12800 點大關。

美股四大指數 11 月 3 日在總統大選日全數收高，不過本次可說是美國史上戰況最激烈的選戰之一，台股早盤因為觀望氣氛而呈現多空拉鋸，但台積電、大立光、鴻海都穩步紅盤，盤中台積電勁揚超過 1.5%，拉抬蘋概股表態，景碩、精材、奇力新、原相、聯詠等都表現亮眼。此外，聯電大漲超過 5%，聯家軍同步歡騰。

而在景碩走高超過 7% 帶動下，PCB 族群也搶搶滾，南電狂飆逾 8%，台表科、欣興、金像電等也都走揚；而被動元件也是多頭聚焦所在，蜜望實大漲超過 6%，凱美、信昌電、國巨等也都滿面紅。

台股昨天率先收復季線壓力後，隨著美股收高，加上市場認為無論川普或拜登當選，都會帶動國會快速通過更多財政刺激方案，亞股今天先動起來，台股也跟著急拉，一舉化解 10 月線、月線壓力，由於先前的觀望情緒可望隨選舉結果逐步底定，預期市場將重新蓄積上攻動能。