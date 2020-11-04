【Wen姐筆記】美選搖擺州定江山！台股跟著搖 12800關卡分高下

美國總統選舉終於進入開票日，由於各州開票制度不同，使得開票過程恐更曲折。搖擺州陸續將於台股開盤時段開出，搖擺州開票結果將決定誰是未來 4 年白宮主人，台股也將跟著搖! 不過台股昨日一口氣完成止跌反彈，以及收復季線，以 12736.01 點作收，成交值縮至 1680 億元。不過儘管行情可能波動加劇，但今日台股多空關鍵在 12800 點城池，而且別忘了今天還有周選結算! 關鍵點位為 12747、12777 與 12831 點。

台股如搭美股收高便車開高，最好能一舉收復 12800 點關卡，12777 點為最重要關鍵位置，而 12800 點北方哨站為 12813 點，多方最好能一舉連 12831 點也收復，盤勢才返回多方疆域。而多頭要取得 13000 點挑戰權，關鍵點位為 12865 點，挺進 12900 點關卡後，兩端哨站為 12888 與 12919 點，進入 12953 點即可視為進入射門區! 但如 12777 點未能守穩，下方 12747 點與 12700 點關卡都可能被回測。12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點。如棄守 12682 點，多頭反攻氣勢有轉弱疑慮，恐回到 12600 點攻防，而 12633 與 12666 為區間重要中途站，12600 南端哨站為 12588 點，如再棄守需提防空軍加重摜殺力道!

盤勢波動愈大，身為金融商品操作者，必須愈冷靜! 台股昨日收復季線後，12700 點關卡可先視為支撐，多方順勢北上，目標為 12800 點關卡與月線。先抓住這雙線主軸基調，依此來判斷台股多空強弱勢，不論盤勢波動多大，多空均可有明確依據!

金融商品操作，最忌去追逐行情，今天又有周選擇權結算，更有利於本土莊家趁機上沖下洗吃散戶豆腐。至於盤中，同樣繼續關注新台幣匯率，以及電子權值股表現。不過投資人也可留意，近二日國家隊的先行指標金控族群，有領先穩盤的表現。多方如欲成功收復 12800 點關卡，前二天穩盤的金融股也不能關前軟腳喔! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)