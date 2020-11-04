安集Q3 EPS 1.34元創新高 前三季2.33元賺贏去年全年

太陽能廠安集 (6477-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 1.33 億元，季增 72.73%，年增 189%，每股稅後純益 1.34 元，前三季稅後純益 2.26 億元，年增 42.14%，每股稅後純益 2.33 元；受惠太陽能模組銷售暢旺、電站收入增加，安集第三季每股純益創新高，前三季更賺贏去年全年 2.21 元。

安集第三季營收 9.53 億元，毛利率 20.57%，季增 2.44 個百分點，年減 6.16 個百分點，營益率 16.79%，季增 4.67 個百分點，年減 3.34 個百分點，稅後純益 1.33 億元，季增 72.73%，年增 189%，每股稅後純益 1.34 元。

安集前三季營收 17.46 億元，年增 42.16%，毛利率 20.71%，年減 2.45 個百分點，營益率 15.64%，年減 1.97 個百分點，稅後純益 2.26 億元，年增 42.14%，每股稅後純益 2.33 元。

安集第三季受惠模組出貨進入旺季，加上電站收入較往年提升，營收創歷史新高，毛利率則因產品組合影響，較去年小幅衰退，不過整體獲利在營收規模放大推升下，同創新高，帶動前三季獲利賺贏去年全年。