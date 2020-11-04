工商團體再喊降稅 財政部給軟釘子婉拒

工商團體今 (4) 日再度向財政部喊話，希望能加速修正財政收支劃分法，並檢討貨物稅、印花稅等稅制，財政部對此回應，貨物稅有其時空背景與相關任務，至於印花稅則屬地方財源，必須要有相關替代方案，間接給了軟釘子。

工商協進會今 (4) 日舉行工商早餐會，工商團體會中再度向政府喊話，盼能修正財劃法、貨物稅、印花稅等相關稅制，同時呼籲財政部應延長智慧機械、5G 投資優惠年限。

在財劃法部分，財政部表示，財劃法修正必須要中央與地方政府都有共識，何況今年受疫情影響，因應紓困、振興等政策已編列 4200 億元特別預算，相對壓縮財劃法修正空間。

財政部強調，中央政府自 2011 年起，每年平均約增加 1100 億元的統籌分配稅款給地方政府，填補地方政府的財務缺口。

至於貨物稅部份，財政部表示，貨物稅應稅貨物與政策任務有關，例如高耗油牲品課徵貨物稅與環保政策有關，檢討貨物稅必須與經濟部、環保署等單位進行跨部會進行充分討論。

另外，工商團體提出的智慧機械、5G 設備租稅優惠延長，財政部說，包括去年修正的《產創條例》延長租稅優惠 10 年，以及《研發投抵辦法》可滿足產業相關需求，間接給了工商團體軟釘子婉拒。