全球掀起金融科技上市潮 長線卡位未來2年趨勢投資

金融科技獨角獸螞蟻集團上市卡關，不過，觀察 9 月來，已有英國電商龍頭 The Hut Group、中國平安集團旗下陸金所先後掛牌，未來預計還有京東數碼、瑞典線上付款 Klarna 等公司 IPO，無礙本波上市潮。法人看好，未來 1~2 年投資熱度逐步加溫，建議逢回分批布局金融科技相關基金，卡位金融產業變革大商機。

螞蟻集團原訂本周四在上海、香港兩市同步掛牌，卻驚傳計畫生變。第一金全球 AI FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭認為，上交所公告並非否決或取消批文，只是暫緩上市申請，也就是「留校察看」，然而對全球金融科技需求、發展趨勢，幾乎沒有影響。

事實上，撇開螞蟻集團上市個案，今年 9 月以來，全球已有兩家知名金融科技公司成功上市掛牌，一家是英國最大電商平台 The Hut Group，上市首日即吸金 12 億美元，成為歐洲科技新亮點；一家是以 P2P 借貸服務起家的陸金所，短短 22 天就完成美國上市壯舉，成為美股最大金融科技上市案。

市場預期，未來還有中國京東數碼、瑞典線上付款 Klarna、英國匯款服務平台 TransferWise，及網路資安公司 Darktrace 等，都正在積極籌備上市活動，顯示金融科技新一波上市潮已經啟動。

唐祖蔭表示，新冠疫情改變許多人的生活型態，從實體轉向線上、非接觸式的消費趨勢越發明顯，不僅消費者減少使用現金、改採數位支付；多國政府也加速推動數位貨幣，朝無現金社會目標邁進。說明金融科技席捲全球，顛覆金融產業的遊戲規則，投資價值正追趕上傳統銀行業。

根據金融產業研究平台 CFTE 統計，全球市值前 10 大金融公司中，有一半都來自金融科技領域，包括：VISA、mastercard、Pay Pal、螞蟻集團、騰訊金融科技，擠下傳統金融業中的匯豐、中國銀行、花旗、中國農行、巴西伊塔烏聯合銀行，發展潛力可見一斑。

唐祖蔭看好，至少在未來 1~2 年，金融科技將吸引越來越多投資人青睞，帶動一波投資熱潮。因此，不妨趁著短期市場震盪之際，逢回分批布局金融科技相關基金，卡位金融產業變革大商機。