【台新投信】雙11消費旺季催油門A股漲聲響 十四五規劃力挺 中國消費基金搶手

台新投信表示，中國今年 "十一" 黃金周期間，因疫情延遲的消費，在十一長假期間加倍奉還，電影票房達 36.96 億人民幣，為中國影史國慶檔票房第二，此外，今年國慶與中秋雙節合一，當天銀聯網路交易金額超過 3300 億，較去年同期大增 15.5%。另一波消費旺季雙 11、雙 12 陸續到來，聖誕節和過年消費旺季亦倒數計時，在買氣持續加持下，A 股後市行情看俏，其中，中國消費相關基金受惠消費旺季及十四五規劃最顯著，可優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，回顧歷史，A 股第四季行情幾乎年年有，據統計，過去十年 2009~2019 第四季，上証綜指平均累積漲幅約 7.51%。A 股第四季漲升行情除了受惠一波波消費熱潮外，自 10 月起，每一個月幾乎都有重大的政治會議出現，會中包含對扶植產業的憧憬、對未來經濟規劃的期待等，也容易帶動股市上漲。

葉宇真表示，中國是第一個受到新冠疫情打擊的國家，也是最早控制住疫情的國家，由於爆發初期即採取了果斷措施控制疫情，並實施強而有力的財政、貨幣政策支持經濟復甦。中國國家統計局公布，中國三季度 GDP 年比增速 4.9%，前三季度增速由負轉正；IMF 因此預估 2020 年中國經濟將增長 1.9%，是全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021 年中國經濟增長有望達到 8.2%，傲視歐、美、日等先進國家及其他新興國家的經濟成長表現。

葉宇真指出，中國將於 2021 年~ 2025 年實施「十四五」規畫，本次公報關於十四五規劃與 2035 年遠景目標，焦點放在擴大內需（特別是國內大循環），預計後續中國將更加注重民生民計，提高居民可支配收入，持續擴大新基建等有效投資、推進新型城鎮化和區域經濟建設以釋放消費活力。在中美關係緊張下，中國將降低對海外市場和技術的依賴，推動以內需為主、對外發展為輔的「雙循環」模式，中國消費基金受惠最大。

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