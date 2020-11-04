〈世界法說〉上調今年資本支出至38億元 優化台灣廠產能

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說，小幅上調今年資本支出至 38 億元，董事長方略表示，為滿足細線寬客戶持續成長的需求，除擴充新加坡廠產能，也將在台灣廠進行產能優化，並持續努力尋求買廠機會。

世界先進上季法說時原預估，今年資本支出金額將達新台幣 35 億元，今日法說會上，則上調至 38 億元左右，其中，對廠房機器設備、例行維修、因應產品組合改變所做的產能調整支出，共約新台幣 26 億元，及為擴充新加坡晶圓廠產能交期較長的投資項目，提前動支新台幣 12 億元。

世界先進董事長方略表示，為滿足細線寬客戶持續成長需求，除規劃明年第二季前，新加坡廠增加 1 萬片月產能外，也將因應產品組合變化趨勢，同步在台灣廠區增加資本支出投資，進行產能優化。

不過，方略表示，雖然產能增加，但每片晶圓需要的層數也年年增加，產品組合更複雜，因此明年產能的成長不會太大。

方略並說，雖然新加坡廠還有產能擴充空間，但成本較高，8 吋機台設備與投資花費，也越來越昂貴；而產業短中長期產能需求已可預見，也持續努力尋求買廠機會，投資更有競爭力、更有效率的產能。

至於氮化鎵進度方面，世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞表示，目前還在研發階段，已送樣至客戶進行測試，預計第四季底前，可回收大部分測試結果，目前初步資料看來表現可期。