美國大選開票拉鋸不斷 歐股開低後平盤震盪

美國大選開票持續拉鋸，總統川普在多數關鍵搖擺州領先民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 後，歐股週三 (4 日) 開低後，盤中於平盤震盪。

截至台北時間下午 6:31，泛歐 Stoxx 600 指數微升 0.2％，德國 DAX 指數跌 0.3％，法國 CAC 指數持平，英國 FTSE 100 指數跌 0.1％。

川普確定拿下佛羅里達洲 29 選舉人票，大選戰況持續膠著，在預期計票作業還需持續數小時甚至數日情況下，拜登仍表示有信心奪下「鐵鏽帶」(Rust Belt) 並取得勝利。

目前賓州、密西根州、喬治亞州以及威斯康辛州等關鍵搖擺州選票結果均尚未出爐，不過，川普於當地時間凌晨聲稱已拿下喬治亞州等關鍵戰區，並表示若有需要，將向聯邦最高法院提出申訴，要求停止計票。

投資人此前預期，拜登勝選後將祭出大規模刺激措施，同時改善歐美間的貿易關係，因此，交易員選前普遍押注拜登將勝選，幫助提振了歐洲股市。

不過因當前選情膠著，本週領漲市場的銀行、石油和天然氣，以及礦業股盤中均跌超 1.5％，顯示投資人對拜登勝選的前景正逐漸淡化，削弱了週期性產業。

另外，受貿易關係影響的汽車股也下跌 1.1％，但防禦性的醫療保健板塊上漲 2.7％。