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〈美國大選膠著〉川普拿下俄州、佛州勝券在握 拜登保持領先橫掃美西

鉅亨網編譯余曉惠
川普拿下俄州、佛州勝券在握士氣大振 拜登保持領先橫掃美西 (圖:AFP)
川普拿下俄州、佛州勝券在握士氣大振 拜登保持領先橫掃美西 (圖:AFP)
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美國大選持續開票，民主黨候選人拜登的開票以來保持領先現任總統川普的姿態，目前因拿下加州總計掌握超過 200 票選舉人票，朝 270 張過半門檻邁進；不過川普陣營在兵家必爭的佛州領先後士氣大振，而且斬獲被視為「章魚哥」的俄亥俄州。

美聯社報導，川普已拿下俄亥俄州 (18 張選舉人票)。這個搖擺州近年日益傾向共和黨，川普以約 8% 差距領先拜登；四年前他在俄州也是以 8% 勝出。

彭博最新統計顯示，拜登橫掃美西，目前掌握 223 張選舉人票，川普手握 174 張票。

拜登(藍)和川普(紅)的選舉人票。取自彭博
拜登 (藍) 和川普 (紅) 的選舉人票。取自彭博

美國大選開票至今，拜登和川普在好幾個搖擺州陷入拉鋸。川普幾乎篤定拿下佛州 (29 張選舉人票)，且守住票倉德州，拜登則在美西的加州和美東的紐約州等大有斬獲。

至於同樣受到關注的「搖擺」賓州，目前差距過小無法斷定勝負。賓州和密西根、威斯康辛可能需要花費數日計算郵寄投票的票數，無法在選舉日當晚公布贏家。

民主黨可望保住眾議院優勢

參眾兩院持續開票，NBC 預測，民主黨可望保住眾議院過半優勢，代表若拜登當選，有益於推動民主黨主張的政策，或是在白宮無法易主之際，保有對抗共和黨的緩衝。

目前民主黨在眾院以 232 席勝過共和黨的 197 席。

民主黨(藍)和共和黨(紅)在參眾兩院的最新戰況。取自彭博
民主黨 (藍) 和共和黨 (紅) 在參眾兩院的最新戰況。取自彭博

 

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