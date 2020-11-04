〈美國大選膠著〉大選走向短期最差的劇本 彭博：不確定性帶來市場劇烈波動

美國 2020 年總統大選走向專家最不樂見的情境，即戰況膠著，短期無法確定結果。專家普遍預期此一結果將導致歐美股市回落，但取而代之的是，股市急漲急跌、波動加劇。

據《彭博》報導，美股標普 500 期貨在亞洲時間週三 (4 日)，先是由漲 2.1% 後，隨著開票局勢轉為跌 1.3%，但到台北時間 17:00 以後，又轉為漲 1.1%，隨後漲幅迅速縮小。歐股大幅低開後又轉漲。

美股期貨全天走勢忽上忽下 (圖表取自彭博)

川普在沒有足夠證據支持下，在白宮自行宣布贏得連任，還表示要去最高法院申請停止計票，因為這次選舉充滿了欺詐。

毫無疑問，目前局勢發展是選前所有假設情境中，專家們認為最糟的情況。投資平台 Willis Owen 個人投資主管 Adrian Lowcock 表示，選舉比許多專家預期的要近得多，希望見到快速清晰的勝負結果，目前看起來已經愈來愈不可能。

股市的劇烈波動，顯示投資人試圖為川普或拜登的勝利定價，而「藍色浪潮」的期望正在消退。

Quilter Cheviot 固定收益研究主管 Richard Carter 說：「短期而言，這令市場感到失望，並帶來了幾天甚至幾週的不確定性，以及可能面臨法律挑戰的前景。」

國際投資專家也為市場展望發表評論：

三井住友 DS 資產管理駐東京的基金經理 Kei Yamazaki 表示，美國大選結果引發長時期的不確定性，將提振美債、拉低股市。

德意志銀行駐法蘭克福歐洲及亞太區投資長 Tuan Huynh 表示，美國大選結果肯定會比民調所示更加膠著，除非拜登勝選，否則對新興市場的影響將會較為有限。

Sinarmas Sekuirtas 投資策略主管 Jeffrosenberg Tan 認為，美國總統川普若連任，全球利率可能維持低位，美國財政刺激的規模可能受限，為公司債券市場創造有利環境。

FGE 董事長 Fereidun Fesharaki 相信，如果美國總統川普成功連任，石油價格中期內可能上漲每桶 2-5 美元。

對沖基金 K2 Asset Management 駐墨爾本研究主管 George Boubouras 表示，源於川普勝選和聯準會擴大資產負債表規模預期的持續升溫，美債價格將會上漲。

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