〈美國大選膠著〉川普白宮演說宣稱勝選 指責繼續計票是詐欺

即使美國大選仍在計票，還有數百萬張合法選票尚未清點，美國總統川普已提早在白宮宣布贏得大選，但當前的結果還不足以支持這一點。

川普應邀在東廳對 400 多名未戴口罩的支持者致意，他表示，儘管有許多重要州的結果需要宣布，但繼續盤點選票是「詐欺」的一部分。

「這是對美國公眾的欺詐，這對我們國家來說是一種尷尬。」川普說：「我們已經準備好贏得這次選舉。坦白說，我們確實贏得了這次選舉。」

川普表示，將訴請最高法院下令停止計票並裁斷選舉結果。

川普指責的重點仍放在郵寄選票，受到疫情影響，郵寄選票的數量創下紀錄新高，市場預計這類選票支持民主黨的票數較多，川普一直未提理由宣稱，這是選舉詐欺，並為堅持認為，唯一有效的選舉結果是在選舉之夜計算的票數。

他說：「我們正準備舉行大型慶祝活動。我們贏得了一切，突然之間一切都被取消了。」

川普強調，自己確實贏了大選，現在的目標，就是確保國家的正直，以適當的方式使用法律，讓「投票停止」。「我們不希望他們在凌晨 4:00 找到任何選票，並將其添加到計票中，好嗎？」

根據美聯社的統計，在勝負明朗的各州中，目前拜登以 236:213 票領先川普。