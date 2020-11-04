元太前3季每股賺2.28元 電子紙動能將延續至明年

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (4) 日公告第 3 季自結財報，單季稅後純益 8.24 億元，季減 15.56%，年減 28.18%，每股純益 0.73 元，累計今年前 3 季純益 25.88 億元，年增 4.7%，每股賺 2.28 元，展望未來，元太表示，電子紙閱讀器、電子標籤 (ESL) 需求仍強勁，訂單最遠已可看到明年上半年。

元太第 3 季合併營收 44.52 億元，季增 19.33%、年增 21.67%，毛利率 48.18%，季增 5.79 個百分點、年增 2.78 個百分點，營益率 18.46%，季增 8.96 個百分點、年增 10.7 個百分點；稅後純益 8.24 億元，季減 15.56%，年減 28.18%，每股純益 0.73 元。

元太前 3 季營收 111.05 億元、年增 9.2%，毛利率 45.71%、年增 2.53 個百分點，營益率 11.21%、年增 8.37 個百分點；稅後純益 25.88 億元、年增 4.7%，每股純益 2.28 元，其中，營業率創下近九年新高，元太表示，顯示公司轉布局電子紙產業有成。

展望未來，元太看好第 4 季電子紙閱讀器、電子標籤 (ESL) 需求仍強勁，下半年營運將優於上半年，且今年是投入電子紙後成長最大的一年，訂單能見度已可看到明年首季，營運淡季不淡。

另一方面，元太今董事會也通過年度員工調薪案，調薪方案將追溯自 10 月 1 日起生效，而隨著營運動能提升，新竹廠擴廠計畫持續進行中，元太表示，將啟動徵才作業，預計明年中前，將招募逾 140 名新血。