禾伸堂Q3 EPS 2.54元寫8季新高 前三季每股賺6.71元

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 4.01 億元，季增 13%、年增 17%，每股純益 2.54 元；前三季稅後純益 10.6 億元，年增 20.5%，每股純益 6.71 元。

展望第四季，5G 及宅經濟等相關應用持續提升，禾伸堂預估電源、網通類產品銷售可望相對穩定，將彈性調整產品組合，盡力滿足客戶需求，強化營運創造更好的競爭優勢。

禾伸堂第三季營收 41.57 億元，季增 14.3%、年增 2.6%；毛利率 20.2%，季減 1.7 個百分點、持平去年同期；營益率 11%，季減 0.1 個百分點、年增 1 個百分點；稅後純益 4.01 億元，季增 13%、年增 17%，每股純益 2.54 元。

累計禾伸堂前三季營收 109.61 億元，年增 1.1%、毛利率 21.7%，年減 0.3 個百分點、營益率 11.3% ，年增 2.3 個百分點、稅後純益 10.6 億元，年增 20.5%，每股純益 6.71 元。

禾伸堂表示，第三季營收依各主要產品線區分如下，被動元件約占 35%，主動元件約占 28%，系統模組約占 19%，其他類約占 18%。