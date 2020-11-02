〈華新科展望〉Q3賺近半股本純益季增23% EPS 4.9元7季新高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，稅後純益 23.78 億元，季增 23%、年增 37.7%，每股純益 4.9 元，不但賺近半個股本，更寫下 7 季新高。

華新科第三季營收 103.26 億元，季增 17.6%、年增 42.4%；累計前三季營收 254.87 億元，年增 8.8%、稅後純益 49.64 億元，年減 9.8%，每股純益 10.23 元。

除了華新科財報亮眼外，子公司表現同樣不俗，陶瓷粉末廠信昌電 (6173-TW) 第三季營收 14.41 億元，季增 9.2%、年增 73.7%，稅後純益 3.04 億元，季增 43.2%、年增 77.4%，每股純益 1.77 元，單季獲利直逼上半年，也同步寫 7 年新高。

累計信昌電前三季營收 38.41 億元，年增 14.5%，稅後純益 6.1 億元，年減 1.8%，每股純益 3.55 元。

至於天線廠佳邦 (6284-TW) 第三季營收 15.9 億元，季增 26.4%、年增 32%，稅後純益 1.5 億元，季增 83.6%、年增 17.2%，每股純益 1.07 元，單季更是賺贏上半年，來到 2 年單季最佳。

累計佳邦前三季營收 37.38 億元，年增 20.8%、稅後純益 2.79 億元，年增 79.6%，每股純益 1.99 元。