大豐電入主TBC案 公平會附加二條件通過

國內有線電視版圖將出現重大變化，針對大豐電 (6184-TW) 與台灣寬頻通訊 (TBC) 的合併案，公平會今 (4) 日決議，不禁止結合，但提出 2 項附加負擔，以確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

大豐集團大股東戴永輝今年 2 月與鴻海 (2317-TW) 副總裁呂芳銘達成合作協議，將取得 Dynami Vision 65% 股權，藉此入主杰廣及泰羅斯在台投資的南桃園、北視、信和、群健及吉元等 5 家有線電視系統，加上大豐現有訂戶，合計將拿下 96 萬戶、市占近 2 成，躍升第三大有線電視集團，引發業界關注。

公平會表示，本案涉及 8 家有線電視系統經營者，無直接競爭關係，包括杰廣集團旗下南桃園、北視、信和、群健；泰羅斯集團旗下吉元；戴永輝控制的大豐集團旗下大豐、台灣數位寬頻、新高雄。

公平會進一步表示，本案涉及另 3 家固網寬頻服務業者，包括台灣寬頻通訊、大大寬頻、高雄大大新寬頻，由於市場力小，且尚須面對中華電信 (2412-TW) 及其他固網寬頻業者的競爭，因此，本案對現有有線電視、固網寬頻上網的市場占有率、市場集中度及市場結構，並無顯著影響。

此外，公平會也指出，大豐集團、杰廣集團及泰羅斯集團於「多系統經營市場」水平結合的單方效果、共同效果不大，5 大 MSO 維持彼此競爭狀態，不會因為此案使得市場實際競爭不存在。

公平會決議，不禁止大豐電與台灣寬頻通訊的結合，但現階段仍應透過附加行為管制的必要負擔，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益。

公平會表示，依公平交易法第 13 條第 2 項規定，第一、參與結合事業及其控制與從屬公司，應於與頻道代理商的委託採購頻道合約屆期後 (即自 2022 年 1 月 1 日起)，不再進行委託，由自身或關係企業與頻道節目供應事業或頻道代理商議約。第二、申報人應於收受結合決定書次日起 3 年內，於每年 7 月 1 日前，提供四類資料送交公平會備查。