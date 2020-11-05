大選日疫情也升溫 美國單日新增確診近9.2萬 飆歷史次高

美國大選正如火如荼進行，在關注大選獎落誰家同時，新冠病毒 (COVID-19) 持續肆虐美國，美國週二 (3 日) 新增確診數近 9.2 萬例，創下單日次高紀錄。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，週二 (3 日) 新增確診數來到 91,530 例，全美共 21 個州的 7 日平均新增確診數創下歷史新高。目前累計確診數已達到 940 萬例，累計死亡至少 23 萬人。

圖中柱狀圖為單日新增確診數，實線為 7 天均線 (圖：CNBC)

作為美國大選關鍵戰區，密西根州每日平均新增確診達 3,631 例，較前一週成長 55% 以上，寫下歷史新高，另一重要戰場賓州每日平均新增近 2,365 例，較前一週增加 22% 以上。

就目前來看，美國每日平均新增約 86,300 病例，感染數不斷觸及新高水平，且很可能在感恩節和聖誕節前夕將疫情推向第三高峰，專家擔心，冬季來臨恐將美國各州置於更危險境況。

美國食品和藥物監督管理局 (FDA) 前任局長 Scott Gottlieb 警告，疫情很可能持續惡化，未來美國單日死亡數恐超過千例，並維持一段時間。

《CNBC》針對 The Covid Tracking Project 進行分析後，結果顯示，近期美國 36 個州的住院平均數至少成長 5％。

住院率創紀錄各地區當中，絕大多數位於美國中西部和西部，包含愛荷華州、印第安納州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、北達科他州、內布拉斯加州、新墨西哥州、俄亥俄州、南達科他州、猶他州、威州及懷俄明州。

專家警告，住院率上升是一項令人擔憂的趨勢，因該項數據通常落後於新增病例，顯示未來死亡數可能隨之提高。

華盛頓大學健康計量與評估研究中心預計，到明年 1 月 20 日總統就職典禮為止，全美因新冠病毒而死亡人數將達近 14 萬人。