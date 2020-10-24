疫情復燃！美單日新增確診再飆近7.2萬例、住院數破4萬

美國週四 (22 日) 單日新增確診數飆至近 7.2 萬例，幾乎觸及 7 月底創下的單日新高，住院人數也持續攀升，疫情加劇再度引發憂慮。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，週四新增確診數達到 71,671 例，為 7 月 24 日以來最多，同時也是疫情爆發以來第四高。同日，全美住院人數超過 4.1 萬人，住院率為 8 月 20 日以來最高。

死亡人數也持續增加，週四新增死亡數為 856 人，7 日平均死亡數繼續攀升，最高達到 763 人，為近一個月內最高水平。美國至今累計確診數約 842 萬，累計死亡 22.3 萬。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 傳染病副主任 Jay Butler 週三證實，美國境內的確診數確實呈增長態勢，尤其以中西部地區更嚴重。

以單週均值來計算，美國有 13 個州的住院率在週四創下新高。CNBC 根據 Covid TrackingProject 數據進行分析，結果顯示，感染情況較嚴峻地區多位於美國西部和中西部，包含愛荷華州、蒙大納州、北達科他州、內布拉斯加州以及俄亥俄州等。

Butler 認為，確診數激增可能與溫度降低有關，並警告更小型、更親密的家人、朋友和鄰居聚會也可能增加感染率，尤其是在室內移動時。

也有人認為，確診數飆增可能與近期的大規模檢測有關。

Covid Tracking Project 彙編數據顯示，美國週四總共進行超過 110 萬次檢測，週一則創下 120 萬次的新高紀錄。自 10 月 1 號以來，美國檢測量增加近 11%，同時期的平均感染率也上升 46％，自每日約 4.2 萬升至超過 6 萬例。