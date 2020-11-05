小心美股正被高估！技術、情緒、基本面指標現跡象

前投行貝爾斯登 (Bear Stearns) 分析師 Jesse Felder 週三 (4 日) 在其投資專欄《Felder Report》中指出，目前市場的價格趨勢已逐漸枯竭，市場狂熱投機者卻仍持續堆高股市，股市正嚴重被高估。

Felder 表示，市場最重要三個因素便是基本面、情緒面以及技術面，分析時三者缺一不可，就目前三面向數據來看，市場正處於高估值的狀態。

Felder 指出，基本面分析中，從巴菲特指標 (Warren Buffett yardstick) 可以發現目前正處於歷史最高的水平，而巴菲特指標是採用股市總市值除以 GDP 的比值，做為判斷整體股市是否過高或是過低，理論上合理區間為 75%~90%，超過 120% 則是被高估。

巴菲特指標走勢圖 (圖: Felder Report)

Felder 表示，可見目前股市正處於歷史最貴的時期，這很大程度上是受基本面不佳導致相對估值的飆升，這不僅意味著長期報酬可能變得非常差外，市場下行風險將從未像現在這樣大。

另一方面，從美國金融監管局 (FINRA) 融資餘額 (Margin Debt) 發現，目前市場上投機情緒也正處於歷史高點區間，Felder 提到，正當市場處於前所未有的高估值時，這些極端的價格都是由極端的貪婪所驅使的，而這種貪婪的行為是近幾代人以來從未見過的。

FINRA 融資餘額走勢圖 (圖: Felder Report)

最後則是技術面分析，Felder 指出，從股市長期相對強弱指數 (RSI) 加上超買 (overbought) 與超賣 (oversold) 區間後，儘管 RSI 指標自三年前創高後已逐減弱，但目前仍處於明顯的高點並接近超買界線。

股市長期 RSI 指標走勢圖 (圖: Felder Report)

RSI 指數是個以動量為基礎的技術指標，其主要用來測量價格移動方向的速度與幅度。Felder 表示，一般而言，如果經濟並未陷入困境，RSI 出現超賣訊號是長期的良好進場點，而超買訊號常常可以維持多年。

Felder 表示，目前市場後週期循環的確逐漸耗盡，但仍未走到盡頭，投資人在更應根據三面向以及後週期循環 (Late Cycle) 的定義來了解投資股票這類資產需要多加提高警覺。

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