〈美國大選膠著〉選情拉鋸、大麻股下挫 分析師：美國會有越來越多州讓大麻合法化

根據產業高階管理者和分析師的說法，就算贊成大麻除罪化的拜登無法入主白宮，美國週二仍會有更多州投票贊成大麻合法化，這將刺激該產業進一步發展，並可能帶來聯邦等級的改變。

他們認為，消費者需求和稅收願景令更多地方政府對大麻張開雙手，其他州也會陸續跟進，所以從地方政府等級開始推動甚為重要。

Curaleaf Holdings (CURLF-US)、Cresco Labs、Green Thumb Industries Inc 等涉足美國多州的公司週三股價上漲，因亞利桑那州，蒙大拿州、紐澤西州和南達科他州的選民表決同意讓大麻娛樂用途合法化。

這些選票將為大麻產業增加動力，以戮力推動新聯邦立法。

專注於大麻的私募股權公司 Entourage Effect Capital (HWKN-US) 創始人兼管理合夥人 Matt Hawkins 表示，「無論選舉結果如何，大麻產業合法化的動能仍可能維持不變。」

「只要有強勁的消費者需求，產業就會持續上行成長軌道，進而加速合法化之路。」

生產商 C21 投資公司業務發展部門副總裁 Salvator Armenia 表示，舉例而言，紐澤西州讓大麻合法化後，預計向東邊各州邁進，如紐約和賓州，這些州鄰近已合法化大麻醫療用途銷售的康州 (Connecticut)。

納入週二票數計算，美國將有 15 州加上哥倫比亞特區的大麻娛樂化用途合法化。密西西比州選民也支持醫療用途的大麻合法化，而俄勒岡州的選民則同意「迷幻蘑菇」合法化。

霍普金斯大學（Johns Hopkins University）助理教授 Albert Garcia-Romeu 表示，服食「迷幻蘑菇」後的人會見到物件改變形狀﹑顏色更鮮豔等徵狀，而不會產生幻覺及見到不存在的事物，「類似見到地毯圖案會像海洋一樣有波浪及閃爍」。

學者發現，人們持續服用迷幻蘑菇，對於抑鬱症﹑焦慮症等疾病有長久治療作用，但不是一次見效。

Armenia 提到，單就這 5 州潛在市場就相當於整個加拿大大麻市場的規模，每年有 50 億美元至 90 億美元的商機。

共和黨參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 是主要反對者，目前尚不清楚未來聯邦能否通過立法，讓大麻公司自由交易與進行金融業務，因為民主黨未能成功推翻共和黨。

Capital Innovations 公司投資長 Michael Underhill 謹慎表示，美政府仍需通過一些法案，才能讓美國企業與加拿大同業在相同的監管環境下競爭。

新冠疫情期間，因大眾停留在家中的時間拉長，大麻的銷量激增。根據 BDS Analytics，加州 8 月銷售量較去年同期增加 26%，而內華達州的銷量更年增達 34%。

然而，由於選情膠著，拜登未能順利快速的當選，包括 Canopy、Cronos、Aurora Cannabis (ACB-US) 和 Tilray(TLRY-US) 等加拿大大麻生產商和分銷商週三交易時間均重挫，但盤後因拜登拉開距離又大漲。