iPhone 12、iPhone 12 Pro無預警自天貓下架 原因不明

週四 (5 日) 在衝刺雙十一銷售之際，來自中國消息指出蘋果天貓旗艦店已將 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 下架，至於原因現階段還不清楚。

資料來源: 蘋果天貓旗艦

市場有的猜測，可能是蘋果不想參與天貓相應的優惠活動，或者說不想讓 iPhone 12 系列在現階段降價促銷，特別是蘋果自己的官方銷售管道。

今年 iPhone 12 在中國的銷售策略與去年已有所不同，從 10 月 14 日發布後，中國各大電商平台如拼多多、天貓、蘇寧、京東等，幾乎都是以原價銷售，過往的「百億補貼」已不復見。

而快手在 10 月 23～25 日為期 3 天的 iPhone 12 百億補貼活動中，最多只是多送一副有線耳機和充電器，且數量有限。

等待電商平台對 iPhone 新品的大額補貼優惠，已成為中國消費者的習慣。2019 年拼多多大額補貼 iPhone。「3.8 女神節」期間，當年新推出的 iPhone XS Max 256 GB 優惠後價格為 8699 人民幣，比蘋果官網便宜 2300 人民幣。

而這類補貼的效果不論是電商平台與手機銷售都有明顯成效。2019 年 9 月，拼多多宣布 iPhone11 系列銷售量就比去年同期的 iPhone 新機銷量成長 20 倍。

可是在蘋果最近發布對經銷商的管制政策後，電商平台持續大額補貼蘋果新產品的現象可能將成為歷史，而此舉會不會影響蘋果在中國的銷售量則要再觀察。

