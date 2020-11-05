〈財報〉科沃營收、獲利告捷 財測優於華爾街預期

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 周三 (4 日) 公布 2021 年度第 2 季財報，營收、獲利優於預期，財測也超越華爾街分析師的預測。

Q2(10 月 3 日止) 財報關鍵數據

(基於 GAAP)

營收：10.6 億美元

毛利率：46.4%

營業利益：2.22 億美元

稀釋後 EPS：1.18 美元

(基於 non-GAAP)

營收：10.6 億美元 vs. 10.1 億美元 (分析師預測)

毛利率：51.7%

營業利益：3.29 億美元

稀釋後 EPS：2.43 美元 vs. 2.14 美元 (分析師預測)

科沃第 2 季獲利 2.43 美元，比去年同期的 1.52 美元大幅成長，而且優於分析師預測的 2.14 美元，延續過去四季 EPS 表現都打敗華爾街預期的表現。營收年增 31% 至 10.6 億美元，non-GAAP 毛利率上升 5.2 個百分點至 51.7%。

科沃總裁兼執行長 Bob Bruggeworth 說，第 2 季的營收、毛利率和 EPS 都優於該公司先前調高後的預測，拜多項技術進入升級周期，科沃在 5G、 Wi-Fi 6 等各種產品面向都有強勁的表現。

科沃在第 2 季收購超寬頻 (Ultra- wideband，UWB) 軟體和系統解決方案先驅 7Hugs Labs SAS，這有助於增強該公司 UWB 軟體功能，並加速在行動、物聯網和汽車生態系統中的應用。

Q3 財測關鍵數據

營收：10.6 億美元，增減 1.5 億美元 vs. 9.2178 億美元 (分析師預測)

(non-GAAP) 毛利率：接近 52.5%

(non-GAAP) 稀釋後 EPS 中點：2.65 美元 vs. 1.91 美元 (分析師預測)

科沃財務長 Mark Murphy 預期，第 3 季 (Q3) 將持續受益於來自終端市場強勁的需求。在良好產品和技術組合、營運表現和資本紀律下，科沃預測第 3 季營業利潤率將改寫歷史新高，此外，全年度的自由現金流可望接近 9 億美元。

科沃周三盤後股價遊走平盤，正常交易時段追隨科技股大漲而揚升 4.11%，以 133.74 美元作收。

科沃股價走勢。取自 Google

科沃股價今年來累計上漲 10.5%，跑贏標普 500 指數的 4.3%。大多數華爾街分析師給予買進的投資評等。