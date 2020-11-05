「藍潮」恐退潮 民主黨未能推翻參院 再生能源股趴倒

儘管週三美股大盤上漲，但一些再生能源股卻走跌，因為市場擔心共和黨控制的參議院恐怕不會追求對氣候友善的政策。

太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 重挫 8.6%；家用太陽能供應商 SunPower (SPWR-US) 下跌 2.8%，同業的 SunRun (RUN-US) 拉回跌幅，持平作收；燃料電池製造商 Plug Power (PLUG-US) 下跌 2％。

上述股票今年表現均超越大盤，尤其是近幾個月來，民意調查顯示拜登和民主黨參議院候選人勝出機會高，其政見支持的太陽能公司獲得更多動力。週二雖然許多關鍵州尚未宣布結果，但民主黨推翻參議院的前景幾乎消失了。

拜登將氣候變遷作為競選活動的核心問題之一，與川普政府形成明顯對比。川普取消了幾項能源法規並退出歐巴馬任期時簽訂的《巴黎協定》，並鼓勵開採頁岩石油及天然氣。

拜登的政見包括重新加入巴黎協定，把發展綠能經濟與擴大基建相結合，保證第一任內對綠能投資 1.7 兆美元，聚焦於清潔能源及運輸系統電氣化。

為了在立法行動上取得進展，民主黨可能需要控制白宮和參眾兩院。NBC 新聞週二晚間預測，雖然民主黨守住眾院多數席位，但總統選情膠著，且民主黨未能成功拿下他們想要的參議院席位。

在道指上漲 1.3%、S&P 500 上漲 2.2% 和納指上升 3.9% 之際，再生能源股週三明顯落後，但科技股則呈現樂觀，因為選情膠著將成為監管機關監管科技業的阻礙，週三大型科技股齊揚，其中臉書 (FB-US) 以 8.3% 領漲。