【Wen姐筆記】白宮將換主人？台股挺進13000？先保12800城池卡要緊

美國總統大選計票還在進行中，白宮將換主人? 雖然美股續揚，但是避險資金四處亂竄，包括債市、美元、VIX 都明顯波動。台股部分，外資也回頭買超台股，挺台股昨日重返月線，以 12867.9 點作收，成交值放大至 1936 億元。台股是否繼續往 13000 點挺進? 除了得先保住 12865 決戰權門票，更重要得挺住 12800 點城池! 關鍵點位為 12831、12888 與 12919 點。

台股今日如繼續隨美選計票波動，12800 點至 12900 點區間為多空主要攻防區，多方如欲持續緊抓控盤權，12800 點城池務必守住，12777 為南端護城河，12831 為重要中途站，12865 點則是 13000 點決戰權門票，12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，越過才有機會挺進 12953 點，也就是 13000 點關卡射門區! 但如 12777 點未能挺住，月季線攻防戰將繼續進行，下方 12747 與 12700 點關卡更形重要，12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點，如棄守空方又佔上風，需提防摜壓力道擴大。12600 點關前，12633 與 12666 點不宜棄守。12600 點南端哨站為 12588 點。

美股資金湧入科技、生技等相關族群，外資也回頭買超電子權值股。如果指數要續攻，權值股火種不能熄，同時盤面人氣也得升溫，如能出現電子金融與傳產龍頭股齊揚局面，挑戰 13000 點關卡較有機會成功。

不過多頭如欲續攻，投資人仍得留意新台幣匯率，以及成交量能變化，大盤成交量能以溫和放大為宜，不宜驟然再爆出 2300 億元以上大量。多頭要闖關，爆量只有進攻一途，但如爆量之後，留下長上影線，或 K 棒收黑，也意味有人獲利下車，後續要再闖關恐更費力! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

