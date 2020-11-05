英國首席脫歐談判代表：與歐盟間貿易談判仍存有鴻溝

英國首席脫歐談判代表佛羅斯特 (David Frost) 於 4 日 (週三) 表示，英國與歐盟在全新的自由貿易協定 (FTA) 等、與未來相互關係有關的各項談判，有必要再度延長。

佛羅斯特表示，在 10 月下旬後的兩週集中協議期間雖然取得一定成果，然而雙方之間仍有鴻溝存在。為了避免將來經濟活動陷入混亂，雙方能否在今年內取得共識仍是未知數。

英國政府相關人士考量英國與歐盟在取得共識後，雙方的議會都需要時間來進行審核作業，因而認為談判有必要在 11 月中旬完成。佛羅斯特也在他 4 日的推文提到雙方在「重要的部分還有相當大的隔閡存在」，並寫道「為找到對我們英國主權有所尊重的解決方案，會持續進行協商」。

歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 也於同 (4) 日在推文表示，雙方在「公平競爭環境的確保及漁業權、(解決紛爭等的) 治理方面，存在鴻溝」。還提到「歐盟對於任何方案都有所準備」，這也意味著歐盟不會輕易妥協。

英國在 2020 年 1 月底正式脫歐，希望在緩衝期於年底結束前，能夠完成與各國之間的各項談判。如果英國談判失敗、失去了 FTA，關稅將於明年恢復，恐會引發經濟活動混亂。

英國首相強生 (Boris Johnson) 在 10 月中旬時，一度對歐盟的強硬姿態有所反彈，談判也因而喊停。後來歐盟態度出現軟化，談判也在 22 日時重啟。