〈美國大選膠著〉蔡總統：關注台海局勢 穩定國內股匯、政經環境

美國總統大選最終結果尚未出爐，但民主黨候選人拜登以 264 張選舉人票暫時領先現任總統川普，外界屏息以待，總統蔡英文今 (5) 日發布三點聲明，美國是台灣的重要盟友，會密切關注台海局勢，穩定國內股匯市及政經環境，她強調，無論誰當選，民主、共和兩黨對於台灣的支持都不會減少。

美國大選開票陷入膠著情況，蔡英文聲明指出，在這段期間，我們會密切關注台海局勢，並和周邊國家保持密切聯繫，共同維持區域和平穩定。另外，也會積極確保股匯市穩定交易，維持國內政經環境穩定。

第二、台灣和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來。無論大選結果如何，這些往來都不會改變，未來也會在這些基礎上，持續深化台美關係。

第三，包括昨天發布的軍售案在內，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派有力的支持，選後參眾兩院的席次雖然會有些變化，但對台灣的支持力道並不會減少。

蔡英文強調，「支持台灣」已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，我們會在這個基礎上持續努力，強化支持力道，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。

拜登接連拿下搖擺州威斯康辛、密西根，獲得 264 張選舉人票，大幅領先川普的 214 票，拜登只要再拿 6 張即可達勝選門檻。目前尚有五個州尚未完成開票，分別是內華達 (6 票)、北卡羅萊納 (15 張)、喬治亞 (16 張)、賓州 (20 票)、阿拉斯加 (3 票)。