〈美國大選膠著〉剩5州開票！川普提訴訟阻止第3州計票 民主黨眾院優勢縮小

美國大選持續開票，目前民主黨總統候選人拜登以 264 張選舉人票暫時領先現任總統川普 (214 張)，距離當選門檻 270 張只差 6 票。尚有五個州尚未開票，分別是內華達 (6 票)、北卡羅萊納 (15 張)、喬治亞 (16 張)、賓州 (20 票)、阿拉斯加 (3 票)。

華爾街日報報導，若拜登能拿下內華達、北卡、喬治亞和賓州這四州當中的任何一州，選舉結果大致底定；川普則需同時拿下賓州、喬治亞州、北卡和內華達州，才能勝選。

內華達州已經宣布將在當地周四上午 9 時 (台北周五上午 10 時) 更新計票結果，目前拜登小幅領先。

北卡、賓州、喬治亞州都由川普占優勢。目前北卡仍有 20 萬張郵寄選票尚未計算；賓州還有費城等有利民主黨的地區還沒開票；喬治亞州也有亞特蘭大等民主黨據點尚有選票未開出。

正在計票當中的阿拉斯加，也由川普領先。

福斯新聞報導川普在喬治亞州領先，紐約時報則說拜登或許能在內華達州超前。考量到選票尚未開完，或許仍可能出現亞利桑那州的情況：拜登宣布拿下亞利桑那州，但隨著計票工作持續進行，拜登的領先優勢可能縮小、甚至翻盤。

周三 (4 日) 隨著拜登掌握關鍵的威斯康辛州 (10 張) 和密西根州 (16 張)，拉大領先幅度，川普陣營要求在要求威州重新驗票，並先後向密西根州、賓州和喬治亞州提起訴訟，要求暫停計票。

共和黨料續掌參院、民主黨眾院優勢恐縮小

參議院選情也很緊繃，民主黨掌握參議院過半席次幾乎無望，雖然雙方各自掌握 48 個席次，相當接近過半的 50 席門檻，但民主黨很難囊括尚未開完票的議員席次，共和黨有望繼續掌握參議院優勢。

民主黨在眾議院的領先幅度縮小，反映共和黨在郊區支持度上升。根據最新開票結果，民主黨以 204 席領先共和黨的 190 席，過半門檻為 218 席；民主黨原本在眾議院握有 233 席，共和黨為 197 席。