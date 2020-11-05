群光Q3雙率創新高 純益年增8% 每股賺2.55元

群光 (2385-TW) 今 (5) 日公布財報，在 Chromebook 需求強勁、宅經濟相關遊戲產品發酵，及產品組合優化，毛利率、營利率均創新高，稅後純益 17.87 億元，季減 25.2%、年增 8%，每股純益 2.55 元。

群光第 3 季營收 264.21 億元，季增 5%、年增 1%；毛利率 20.6%，與上季相當、年增 1.5 個百分點；營利率 10.4%，季增 1.22 個百分點、年增 0.8 個百分點。

群光前 3 季營收 696.28 億元，年增 2.52%；毛利率 19.08%，年增 1.82 個百分點；營利率 9.11%，年增 1.82 個百分點；稅後純益 42.16 億元，年減 8%，每股純益 6.02 元。

群光指出，受惠筆電、電競遊戲類產品需求強勁，帶動電競鍵盤、電競電源等產品動能強勁，第 3 季營收年增超過 5 成；非筆電產品前 3 季營收比重約達 5 成，又以伺服器、遊戲機、電競及智慧家庭產品出貨暢旺。

展望後市，群光表示，泰國新廠即將興建完成，預計本季陸續移入機器設備並啟動量產，有望進一步帶動營運成長；租賃廠房則已達智慧家庭影像產品 75% 產能，且本季將會把該廠產線移至新廠。