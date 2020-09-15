筆電、iPad需求強勁 精元鍵盤訂單能見度直達年底

鍵盤廠精元 (2387-TW) 供應蘋果 Mac Pro 新機及 iPad Pro 巧控鍵盤，受惠需求強勁，客戶頻追單、追貨，精元訂單能見度可看至年底，法人看好，第 4 季營運可望優於第 3 季，且巧控鍵盤單價高，下半年毛利率可望再成長。

據了解，居家辦公、線上教學需求帶動下，蘋果積極追加筆電、平板出貨量，要求旗下供應商自第 4 季開始，每周出貨量將近翻倍成長，因應市場強勁需求。

精元為全球前三大筆電鍵盤廠，主要供應 Mac Pro 新機種及 iPad Pro 設計全新的巧控鍵盤，針對傳言，精元表示，僅配合客戶訂單量出貨，但拉貨動能確實強勁，訂單可看至年底，不過基期高，下半年成長幅度有限。

法人看好，在客戶需求強勁下，加上訂單能見度高，精元第 4 季營收可望優於第 3 季，且巧控鍵盤單價較高，可望帶動毛利率增長。

精元 8 月營收 21.44 億元，月增 3.39%、年增 103.55%；前 8 月營收 121.64 億元，年增 58.14%，逼近去年全年 128.67 億元水準；上半年稅後純益 3.22 億元，年增 1331%，每股純益 1.68 元。