大立光10月營收51億元 年減22.32% 估11月拉貨動能維持相同水準

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收為 51.38 億元，月增 0.26%，年減 22.32%，累計前 10 月營收 457.9 億元，年減 6.55%，大立光預期，11 月客戶端拉貨動能約可與 10 月維持相同水準。

大立光 10 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 10- 20%。

大立光 10 月營收僅能維持與 9 月相同水準，符合公司對第四季營運的保守看法，執行長林恩平日前法說上也表示，大立光單一客戶高階手機鏡頭產品第三季完全喊停，影響第四季營運。

證券分析師黃漢成指出，大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光已連續 3 個月營收只能維持在 50-52 億元水準，11 月營運也保守，在蘋果新機已發表且即將上市之際，新機初上市對大立光營運動能的助益已逐漸減少，12 月面臨淡季營收下滑壓力大，將使大立光第四季有壓，明年第一季面臨工作天數減少，又將成為另一重壓力。

黃漢成說，即使美國政府施壓華為、管制措施可能因為總統換人當而改變，但最快也是明年 1 月 21 日總統交接後的事，目前大立光在此市場壓力下，現階段股價恐難獲投資人看好。

不過，大立光擴產腳步仍照進度進行中，已動工的新廠預計 2023 年完工，預計另一座台中新廠也將在今年第四季動工。

大立光今年第三季營收 147.87 億元，毛利率 65.68%，季減 2.91 個百分點，年減 3.45 個百分點，稅後純益為 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，單季每股純益為 43.74 元。大立光第三季匯損認列 7.1 億元，海外盈餘匯回課稅 6.5 億元。

大立光前 3 季營收 406.52 億元，毛利率 67.94%，年減 0.19 個百分點，稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益為 131.03 元。

大立光今天股價上揚 80 元或 2.56%，以 3200 元作收，三大法人同步買超，其中外資買超 139 張最積極，投信買超 7 張，自營商買超 17 張，三大法人合計買超 163 張。