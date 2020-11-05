〈國票金法說〉董座：無論誰入主白宮 Fed寬鬆政策將再延續2-3年

國票金控 (2889-TW) 今 (5) 日舉行法說會，美國總統大選結果備受矚目，董事長魏啟林表示，無論是拜登或是川普當選，因為兩人都無法控制參眾兩院，要調整疫情對美國經濟的衝擊還是要借重貨幣政策，因此 Fed 的寬鬆政策應該可以再穩定執行 2 到 3 年。

魏啟林表示，2020 年有兩個最大的金融衝擊事件，第一個灰犀牛是中美貿易戰，是屬於知道的風險，但大家拒絕承認且忽視。第二個是黑天鵝新冠肺炎，屬於意指想像不到的事情，卻帶來巨大經濟衝擊。

第一在中美貿易戰問題上，魏啟林認為，以過去一年來中國對美國雙方互動來看，川普直接對衝中國，中國都選擇迴避，倘若拜登當選，中國可能採順水人情，將原本預定可以談判的空間送給拜登當勝選禮，而拜登又希望以全球多邊方式處理中美問題，因此可能有助於全球經濟回到穩健狀態。

魏啟林進一步指出，拜登與川普政策有些不同，川普是減稅，把營利事業所得稅從最高可以達到 33% 降到 21%，拜登則是建議一年內調到 28%，但魏啟林認為，即使拜登當選，想要調整稅制現況仍不容易，因為短期難以控制參議院；另外拜登會加入氣候協定，以及推動重大公共政策替代貨幣政策，看起來這狀況也不是那麼容易，因此預期美國寬鬆的貨幣政策應該仍會繼續維持。

疫情面來看，魏啟林表示，美國新冠肺炎進入秋冬二次爆發，美股在台灣時間昨日晚間變化很大，焦點又回到尖牙股，但假設拜登獲勝，一旦拉高稅制，是否會讓網路尖牙股旺盛很久還需觀察，目前美國上市公司有兩成獲利來自減稅紅利，相關衝擊需要留意。

魏啟林表示，整體來說，無論減稅或加稅，兩黨都需要耕耘時間，因此，無論誰入主白宮，短期還是必須靠貨幣政策，因此預期 Fed 的寬鬆政策應該可以再穩定執行 2 到 3 年。