欣陸投控Q3轉盈 今年前三季獲利大增3.55倍 EPS 1.38元

欣陸投控 (3703-TW) 今 (5) 日公告最新財報，第三季稅後純益 3.91 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.47 元，前 9 月稅後純益 11.33 億元，年增 3.55 倍，每股純益 1.38 元。

欣陸投控旗下大陸工程前三季營收 101.59 億元，稅後純益為 2.44 億元，第三季底的待建工程存量為 693 億元。大陸工程如期如質執行所承攬的台中捷運綠線 CJ910 和 CJ930 區段土木工程，台中捷運綠線順利於 10 月完成履勘。



而開發事業的大陸建設今年前三季營收為 33.01 億元，稅後純益為 5.49 億元。在今年第三季，大陸建設除有「琢豐」、「鐫画」兩建案於 7 月完銷，預計分別於 2021 年及 2022 年下半年完工交屋，另於 9 月售出「丽格」1 至 3 樓店面及部分車位，預計在今年過戶交屋後認列營收約 5.5 億元。大陸建設第三季底尚未交屋的已售房地銷售合約總價為 142.96 億元，並較第二季底增加 19.04 億元。

欣陸投控的欣達環工今年前三季營收為 21.95 億元，稅後純益 2.64 億元。欣達環工今年新得標「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」於 8 月舉辦動土典禮，正式接管既有污水廠的代操作。