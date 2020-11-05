傳字節跳動尋求20億美元融資 擬分拆抖音、今日頭條在港上市

在與甲骨文 (Oracle) 和沃爾瑪 (Walmart) 的交易陷入僵局後，知情人士稱，TikTok 母企字節跳動 (Bytedance) 正在尋求一輪 20 億美元融資，完成後計劃將旗下業務抖音、今日頭條分拆至香港上市。

《彭博》引述知情人士表示，字節跳動正在和一群投資方進行談判，包含紅杉資本 (Sequoia)，希望能籌集 20 億美元資金，將本輪估值拉升至 1800 億美元，接著準備赴港將旗下抖音、今日頭條在內等大型業務分拆上市。

由於談判尚未定案，知情人士稱，本輪融資條款仍有變數。針對上述消息，字節跳動拒絕發表評論，紅杉資本亦未回應評論請求。

在美國政府以國安疑慮為由，要求字節跳動必須切割 TikTok 美國業務後，目前字節跳動仍在等待美國及中國政府批准，將股份售予甲骨文和沃爾瑪，同時身陷美國商務部與賓州地方法院的法律爭端，後者近期裁定，商務部必須暫緩執行 11 月 12 日生效的 TikTok 禁令。

交易陷入僵局之際，陸媒曾在 10 月底報導，字節跳動考慮單獨將抖音業務在香港或上海上市，且已和多家投行溝通承銷事宜，相關負責人當時稱確實考慮將業務分拆上市，但未達成最終決定。

此前有消息傳出，字節跳動更傾向於香港上市，估值或達 1000 億美元以上。