業外匯損等因素衝擊 南港輪胎Q3純益年減45%

南港輪胎 (2101-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，雖然本業營運回溫，但業外受匯損、權益法投資損失等因素衝擊，單季稅後純益 2.25 億元，季減 6 成，年減 45.8%，每股純益 0.28 元。前三季稅後純益 6.71 億元，年減 33.76%，每股純益 0.84 元。

南港第三季營收 29.52 億元，季增 50.08%，年增 10%，毛利率 25.43%，季增 7.41 個百分點，年增 7.54 個百分點，營益率 13.97%，季增 8.8 個百分點，年增 7.58 個百分點；稅後純益 2.25 億元，季減 60.8%，年減 45.8%，每股純益 0.28 元。

南港前三季營收 71.14 億元，年減 16.4%，毛利率 21.61%，年增 2.61 個百分點，營益率 9.25%，年增 1.93 個百分點；稅後純益 6.71 億元，年減 33.76%，每股純益 0.84 元。

南港輪胎第三季在輪胎業傳統旺季帶動下，加上市場需求逐步回溫，帶動營收攀揚，加上天然膠、合成膠等原物料從低檔上漲，輪胎價格也跟近調漲，南港先前在原物料低檔時備貨的原料庫存，也挹注毛利表現。

雖然本業營運回溫，但業外受到新台幣與人民幣走強衝擊，苦吞匯損，加上認列新豐廠火災損失，及權益法投資損失等，業外認列損失共達 1.07 億元。