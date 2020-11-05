三大法人今買超台股171億元 外資買超台積電近1.2萬張

台股今 (5) 日由 IC 設計、生技及節能概念股領軍，以盤中最高點作收，收復 12900 點大關，指數終場收 12918.8 點，三大法人合計買超 171.03 億元，外資今天加碼台積電 11839 張，連三日買超。

外資及陸資今日買超 153.72 億元，投信賣超 0.93 億元， 自營商買超 18.24 億元；外資在期貨市場外資未平倉合約口數增加 2582 口，累計未平倉合約口數為 35469 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，台積電 (2330-TW)、日月光投控、第一金、玉山金、永豐金、元大金、彩晶、中信金、開發金、中鋼。今天外資集中市場賣超較多的個股為，長榮、友達、友達、聯電、陽明、南紡、聯合再生、泰金寶 - DR、中興電、正文。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，陽明、大成鋼、長榮、聯電、南電、建大、景碩、聯茂、奇鋐、致伸。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，華航、元晶、台達化、正隆、旺宏、冠德、榮成。健策、金像電、裕隆。

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今天台股以盤中最高點作收，證券分析黃漢成指出，台股指數走勢偏多，目前來看，指數將蓄勢向上挑戰 13031 點。