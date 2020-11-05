不受疫情影響 今年促參投資金額上看1200億元

根據財政部促參司統計，截至今年 10 月底，民間參與公共建設 (PPP) 簽約金額共 1034 億元、年增幅 54%，不僅超越 1000 億元年度目標金額，加上今年底前預計簽約的案件，預估全年簽約金可望上看 1200 億元。

促參司司長李建賢表示，以六都來看，截至 10 月底以新北市簽約件數 15 件、198.14 億元高居六都之冠，台南市簽約件數雖僅 2 件，但簽約金額高達 114.22 億元緊追在後，桃園市也有 3 件簽約、金額共 14.12 億元，排名第三。

另外，高雄市前 10 月簽約案件僅 1 件、簽約金額 4.76 億元，台中市簽約 3 件、簽約金額 1.2 億元，台北市簽約 7 件、金額共 0.56 億元，排名敬陪末座。

以個別簽約案件來看，包括位於新北市林口區，由台灣三井、三立與東森共同投資的「林口媒體園區」，以及台南市由導演魏德聖投資的台灣三部曲歷史文化園區 BOT 案」，是少見簽約金額高達百億元的大案。

另外，財政部國產署今年招標的世貿三館地上權案，單筆簽約金高達 313 億元，也是今年少見、簽約金額超過百億元的大案。

展望後市，李建賢表示，明年促參案主要靠四大動能支撐，包括台商資金回流、保險資金參與投資、首宗長照園區的 BOT 案例，以及增列民間融資提案制度條款以擴大案源。

李建賢補充，金管會目前正研議修法鬆綁保險業投資公共建設，可望進一步擴大保險業參與促參，目前已有新光人壽攜手國光客運投資南港轉運站 BOT 案，商機估約 27.5 億元；國壽與永聯物流共同投資的北大研發中心 BOT 案，商機估算也有 16 億元。