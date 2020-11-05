金管會約談日盛金大股東 陳銘達：自己非陸資、非肖建華人頭

日盛金控 (5820-TW) 大股東最終受益人為建高控股總裁陳銘達，但周刊爆料，陳僅是代持股票的人頭，實質受益人是中國明天系集團創辦人肖建華；金管會今 (5) 日主動約談陳銘達，陳銘達向金管會強調，日盛金是他自己的投資，而他擁有我國國籍、是台灣人，不是陸資，更否認自己是肖建華的人頭。

金管會銀行局主秘童政彰表示，金管會去年開始推動金控持股透明化行動方案，要求大股東申報實質受益人，銀行局當時也陸續會見國內金控的最終受益人，不過，陳銘達當時長年在國外，之前又因為疫情，與陳銘達會面延到今天才談成，是金管會見金控最終受益人的最後一場。

針對外界長期以來盛傳日盛金大股東牽扯陸資一事，陳銘達向金管會強調，自己是日盛金大股東港商建群投資的最終受益人之一，是台灣人，不是陸資，且控制權過半，另外有二位最終受益人是加拿大籍；他還否認與中國明天系集團創辦人肖建華有關，強調自己不是肖建華的人頭或代表人。

童政彰表示，這次是第一次與陳銘達會面，會再請陳銘達對外界關心的重點，如建群投資的人事、財務控制權、資金來源等，進一步提出具體事證說明。金管會也會主動地持續了解，不會被動地只是等陳銘達的資料。

至於日盛金喊賣多時，陳銘達是否表態要繼續賣出持股也備受關注，對此，童政彰表示，之前卜蜂入主案已被金管會駁回，所以陳銘達有承諾，身為大股東「在當下會好好穩健經營」。