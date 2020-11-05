永豐贊助簡單生活節 現場導入QR Pay收付款更安心

永豐銀行贊助簡單生活節 (Simple Life) 今 (2020) 年邁入第 7 年，支持在地文化並鼓勵年輕人創業圓夢；永豐銀行表示，「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」將於 12 月 12~13 日在「華山 1914 文化創意產業園區」登場；今年因應新冠病毒疫情，簡單生活節採售票入場、實名認證，即日起，網路購票刷永豐信用卡享 9 折優惠，活動現場也以永豐「QR Pay 多元支付」為行動支付唯一首選，打造兼具防疫與便利的盛典，讓民眾與永豐一同秉持回歸初心的精神，感受 2020 年的歲末溫暖。

永豐銀行贊助「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」，協助年輕世代實踐「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」的理念。永豐銀行表示，今年受到疫情衝擊，全球經濟與社會動盪不安，然而，即使面對嚴峻考驗，永豐銀行仍秉持初衷，結合金融核心價值以實踐企業社會責任，今年以來，簽署「赤道原則」成為全球赤道銀行之一，同時也發行全台首檔可持續發展債券，並聚焦於綠色投資與社會效益投資計畫，積極發展乾淨能源推動環境永續，同時在經濟危機中協助企業度過難關、創造穩定就業機會，朝向「以金融成就美好生活」的願景邁進。

永豐銀行亦致力數位金融創新，積極拓展在地化支付服務；永豐銀行指出，永豐「QR Pay 多元支付」兼具防疫與便利，將是今年簡單生活節現場行動支付的唯一首選；活動現場各攤商備有專屬 QR Code，消費者使用手機掃碼後即可選擇 Apple Pay、Google Pay 或信用卡等方式付款，商家免額外裝設收款設備，透過簡訊就能即時掌握收款資訊。

此外，今年因應防疫需求，活動採取售票入場；永豐銀行表示，為鼓勵民眾一同感受在地文化、多元音樂與青年創意，即日起至 12 月 11 日在 iNDIEVOX 網站購買「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」門票，刷永豐信用卡享 9 折優惠。