電聲元件10月營收兩樣情 美律寫歷史次高 致伸年減近3成

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 與致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公布營收，儘管進入傳統出貨旺季，但營收兩樣情，美律 10 月營收 41.88 億元，月減 15.63%、年增 21.15%，寫歷史次高；致伸 10 月營收 65.73 億元，月減 9.09%、年減 29.79%。

美律前 10 月營收 259.36 億元，年減 16.99%。美律營收比重方面，耳機占營收比重 72%、揚聲器占 25%、其他占 3%，其中，耳機受惠企業用耳機、電競耳機需求上升，加上 TW 新品出貨暢旺，第 3 季耳機營收季增 70%、年增 26%；揚聲器新品已進入量產階段，但因出貨時間較去年晚、出貨量少，因此營收季增 39%、年減 39%。

美律認為，隨著耳機、揚聲器新品量產出貨，有望帶動本季營收優於第 3 季，且有機會超越 2018 年第 4 季 134 億元高點，再攀新高，但仍須留意材料短缺、晶片供給失衡等問題。

致伸 10 月營收 65.73 億元，月減 9.09%、年減 29.79%；前 10 月營收 552.55 億元，年減 14.99%。

展望後市，致伸指出，營運將有三大動能，包括受疫情遞延的專案，已重啟運轉，車用、視訊會議、IOT 產品將大幅貢獻營收，以及看好智慧家庭市場潛在市場，法人認為，明年全年營收至少年增 10%。