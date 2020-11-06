〈美股盤後〉美大選結果仍未定 道瓊漲逾500點

週四 (5 日) 華爾街期望總統大選與國會選舉結果將很快出爐，美股四大指數續揚，Netflix、蘋果和微軟引領科技股上漲，道瓊、標普漲近 2%，自 1982 年以來，兩大指數連續四個交易日上漲至少 1%。

週四聯準會 (Fed) 結束 11 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持資產購買計畫不變。

聯準會聲明提到，經濟前景仍極不確定，不斷攀升的新冠確診率尤其令人擔憂，再次呼籲國會採取更多刺激措施。

截稿前，拜登以 264 票對 214 票領先川普，目前拜登得票數已超過 7180 萬，創美國歷史上的最高得票紀錄。拜登週四宣稱，對選舉的最終結果表示樂觀，呼籲支持者在計票過程中保持耐心鎮靜。

川普在關鍵搖擺州賓州、威州、密西根州、喬治亞州和內達華州試圖停止計票，並發起法律戰。川普推文稱，因選民欺詐和州選舉欺詐，他將對近期所有拜登宣稱勝選的各州發起合法的法律訴訟。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,820 萬例，死亡數突破 122 萬例。美國累計確診超過 949 萬例，累計死亡數超過 23.3 萬。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 542.52 點，或 1.95%，收 28,390.18 點。

標普 500 指數上漲 67.01 點，或 1.95%，收 3,510.45 點。

那斯達克指數上漲 300.15 點，或 2.59%，收 11,890.93 點。

費城半導體指數上漲 104.94 點，或 4.40%，收 2,489.16 點。

標普所有板塊僅能源股收低，材料、資訊科技與金融板塊領漲 (圖片：Finviz)

科技五大天王全面勁揚：蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.55%；臉書 (FB-US) 漲 2.54%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.49%；微軟 (MSFT-US) 漲 3.19%。

道瓊 30 檔成分股僅 2 檔下跌：陶氏化學 (DOW-US) 勁漲 5.43%；卡特彼勒 (CAT-US) 漲 5.11%；摩根大通 (JPM-US) 漲 4.07%；波音 (BA-US) 漲 3.66%。聯合健康 (UNH-US)、默克 (MRK-US) 分別小跌 0.1%、0.2%。

費半成分股樂漲。高通 (QCOM-US) 飆漲 12.75%，科沃 (QRVO-US) 勁揚 9.68%；應材 (AMAT-US) 大漲 7.85%；思佳訊 (SWKS-US) 揚升 6.87%；美光 (MU-US) 上揚 5.04%。

台股 ADR 漲多跌少：台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.10%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.25%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 3.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.10%。

焦點個股消息

拜登入主白宮贏面大，促使相關概念股大漲。太陽電力 (SPWR-US) 上漲 17.02%、特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.06%、開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.06%。

高通 (QCOM-US) 最新財報亮眼，調整後每股純益為 1.45 美元，收入也高於預期，預測將受益於 5G 網路和手機的興起，其股價飆高 12.75%。

通用汽車 (GM-US) 財報亦優於預期，其股價上漲 5.48% 至每股 37.14 美元。

經濟數據

美國上週 (10/31) 初領失業金報 75.1 萬人，預期 73.5 萬人，前值自 75.1 萬人上調至 75.8 萬人

美國上週 (10/24) 續領失業金報 728.5 萬人，預期 720 萬人，前值自 775.6 萬人上調至 782.3 萬人

華爾街分析

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示，根據歷史，我們很可能會看到國會分割，這一直是股市的偏好。隨著醫療保健、通訊服務和技術股在市場上處於領先地位，這一期望反映在股市上。

華爾街對國會分割前景感到高興，財政刺激法案預期仍是高機率過關，民主黨要增加企業稅這件事可能就沒這麼容易了。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 提到：「在沒有藍色浪潮的情況下，我們很可能會看到參議院仍然存在嚴重的分歧，這將限制無論誰當選總統的政策選擇。這可能會排除任何實質性的增稅政策，也會限制任何控制大型科技公司的行動。」

Mercer Advisors 首席投資長 Don Calcagni 警告，最重要的是，市場正在尋找權力和平過渡。社會動盪或有爭議的選舉結果仍可能引發市場動盪。