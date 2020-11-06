〈財報〉阿里巴巴Q2月活躍用戶低於市場預期 盤中挫逾4%

中國科技巨頭阿里巴巴 (Alibaba) 週四 (5 日) 公布 2021 財年第 2 季 (7 月至 9 月) 財報，月活躍用戶低於市場預期，盤中股價跌逾 4%。

台北時間週五 (6 日) 美股盤中，阿里巴巴 (BABA-US) 跌 4.5%，至 282.37 美元。

阿里巴巴股價走勢 (圖：鉅亨網)

2021 財年 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：人民幣 1550.59 億元，年增 30%，略高於 FactSet 預期的 1548.7 億元

淨利：人民幣 287.69 億元，年減 60%

稀釋後 ADS：人民幣 10.48 元，年減 62%

稀釋後 EPS：人民幣 1.31 元，年減 62%

Q2 財季月活躍用戶數：8.81 億人，較上季增加 700 萬人，但不及市場預期的 8.99 億人

阿里雲業務營收：人民幣 148.99 億元，年增 60%

Q2 財季基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利：人民幣 470.88 億元，年增 44%

調整後 EBITDA：人民幣 475.25 億元，年增 28%

稀釋後 ADS：人民幣 17.97 元，年增 37%，高於 FactSet 預期的 13.82 元

稀釋後 EPS：人民幣 2.25 元，年增 37%

自由現金流 (FCF)：人民幣 405.4 億元

從消費端看，新冠疫情不僅加速消費數位化趨勢，亦催生出多樣化的消費需求。截至 9 月底，淘寶直播 1 年來的 GMV (總成交額) 共超過 3500 億人民幣，排除未支付訂單後，天貓國際 Q2 GMV 年增率則達 37%。

受惠於核心商務，阿里巴巴 Q2 營收持續增長，年增 30%。

阿里巴巴董事長兼執行長張勇表示，將持續專注於三大長期增長引擎，分別為國內需求、雲端運算和大數據，以及全球化，並把握消費者需求及數位化加速時代所帶來的機遇。

阿里巴巴財務長武衛指出，在後疫情時期，高購物頻率和消費者支出，為國內核心電商業務提供穩定增長動能，受惠於產業及企業數位化發展，雲端運算營收也成長 6 成，非常樂見集團的策略投資在營運效率上出現改善。

作為中國雲端服務龍頭，武衛在今年的投資人大會上預計，阿里雲將在本財年結束前實現獲利。不過，儘管 Q2 營收帶來驚人成長，阿里雲 Q2 營運虧損仍為上季的 2 倍以上，市場持續關注該部門的盈利能力。

螞蟻集團滬港掛牌受阻

阿里巴巴旗下螞蟻集團原先預計於 A+H 股上市，卻在最後一刻遭中國監管機構喊停，螞蟻金服 Q2 為阿里巴巴貢獻人民幣近 47 億元獲利，加上阿里巴巴持有 33% 螞蟻股份，市場分析憂，此舉恐傷及阿里巴巴的業務營運。

張勇週四於電話會議表示，正在評估近期金融監管環境變化對自家業務的影響，以利後續的相應措施。