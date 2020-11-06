〈能源盤後〉單日確診突破10萬人 封鎖措施恐再現 挫傷需求前景 原油下跌

週四 (5 日) 交易，原油期貨價格下跌，為 4 個交易日來首次，係因市場焦點轉向全球新冠病例持續增加的情形，擔心經濟放緩恐挫傷能源需求。投資者也仍留心美國總統大選結果。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，本週迄今，石油經歷了「顯著的復甦，但最終仍耗盡動力，似乎開始啟動獲利了結的交易。」

他認為，價格先前已經跌到「主要石油生產商迫切需要採取行動」的地步，但本週價格反彈紓解了 OPEC + 減產的壓力，至少可撐到 OPEC + 本月底召開會議。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 36 美分或近 0.9%，收每桶 38.79 美元，本週迄今已有 8% 以上漲幅。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 30 美分或近 0.7%，收每桶 40.93 美元。

分析師表示，COVID-19 感染持續上升仍然是市場的不利因素。《華爾街日報》報導，美國週三新增確診人數 102800 人，為首次單日確診突破 10 萬人。

瑞穗證券能源總監 Robert Yawger 表示，「拜登可能在防疫工作上更積極，拜登可能更願意傾聽科學建議，做一些必要措施來遏制和控制病毒，但如果導致封鎖措施，就會對原油需求面非常不利。」

原油價格本週仍可能收高，係因受到美國原油供應量下降的提振，以及 OPEC + 將考慮延長現行減產配額至明年初，而不會在 1 月時放寬配額限制，這點也提供原油支撐力。

Sevens Report Research 的分析師週四表示，「綜合來說，週三的供應量數據對能源有利，因為石油庫存和產量下降，但同時煉油量增加。展望未來，如果這些趨勢繼續下去，那麼近期油價下探到多月低點這一點可能就成為假象，只是大選時期廣泛市場出現的劇烈波動，尤其如果再加上 OPEC + 撤回原定明年 1 月增加產量的決議，或者更好的是，他們決定擴大減產以支撐油價。」

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 1.1159 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.1696 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.4%，收每百萬 Btu 2.942 美元，為連續第四日收低，且為最前月契約自 10 月 20 日以來最低盤價。

EIA 報告顯示，上週 (10/30 止) 美國天然氣供應量下降 360 億立方英呎，為進入供暖季節以來首次，減少程度也大於分析師預期，天然氣價格最初在報告公布後曾上漲，但隨後因 11 月起天氣溫暖，降低了取暖燃料需求。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/30 止) 天然氣庫存下降 280 億立方英呎。