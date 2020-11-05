〈能源盤後〉選情未朗 市場聚焦報告 美原油供應量大降 油價連漲3日

週三 (4 日) 交易，原油期貨價格連續第三日上漲，擺脫了美國總統大選結果不明確的影響，因為投資者聚焦美國原油供應量大降的報告。

另外，OPEC + 延後原定明年 1 月起放寬生產配額限制的計畫也同樣支撐油價，因該決定可望削減市場上額外的供應量。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「儘管美國大選不明確性增加，但在沒有明確結果或候選人宣布當選的情況下，投資者把注意力移轉至最新的產業數據。」

EIA 週三公布，上週 (10/30 止) 美國原油庫存下降 800 萬桶，這與 API 週二預期相吻合，且高於分析師平均預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油供應量減少 60 萬桶 / 日。

Otunuga 表示，此原油庫存下降程度「很大規模」，示意「經濟可能正自新冠疫情中復甦回來，但隨著歐洲各地新增確診人數上升，可能再次引發市場對新封鎖限制的恐懼，因那些限制將挫傷石油需求。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.49 美元或近 4%，收每桶 39.15 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.52 美元或近 3.8%，收每桶 41.23 美元。盤中高點觸及 40.45 美元。

EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心上週庫存小增 90 萬桶，但上週整體石油產量下降 60 萬桶，達 1050 萬桶 / 日。

與此同時，汽油供應量增加 150 萬桶 / 日、蒸餾油庫存減少 160 萬桶 / 日。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存減少 110 萬桶 / 日、蒸餾油庫存減少 240 萬桶 / 日。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 1.1081 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.1%，收每加侖 1.1735 美元。

德國商銀分析報告指出，「事實上，俄羅斯和阿屋的阿拉伯甚至正在討論較目前更大規模的減產行動，以穩定市場。倘若 OPEC + 堅定配合，必定能提供油價支撐力。」

其他能源商品

12 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.4%，收每百萬 Btu 3.046 美元，為連續第三日收低。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「美國東部短期天氣前景溫和，加上產量水準上升，構成了價格壓力。」

「本週產量水準出現強勁上升，估計自週一以來每日產量約 895 億立方英呎，創自 5 月以來最高的單日產量。」Redmond 說。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/30 止) 天然氣庫存下降 280 億立方英呎。