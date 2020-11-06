〈美國大選膠著〉拜登勝出機率大 有利新興市場後市表現

美國總統大選部分關鍵州持續計票中，不甩大選不確定性美股四大指數齊聲歡呼，聯博投信認為，如果最後由民主黨拜登勝出，美國可望回歸正統外交政策，並以較能容易預測的方式與中國貿易協商，屆時將有利於新興市場的表現。

以目前開票結果來看，情勢對拜登似乎較為有利，然而現任總統川普已表態要求重新計票，因此最後的選舉結果可能還要一段時間才能揭曉；在國會部分，民主黨應可維持眾議院的主導權；另一方面，共和黨可能只會以些微之差拿下參議院的多數席次，但無論最後由誰贏得這場總統選舉，美國料將維持分裂的聯邦政府。

聯博投信認為，不論最終由誰贏得這場選舉，財政刺激政策都會是新政府的首要施政目標，原因在於美國經濟復甦需要財政與貨幣政策支持，儘管新的財政刺激法案無法在選前取得共識，但是川普與拜登都承諾會對美國經濟注入活水；此外，聯準會都將維持寬鬆的貨幣政策，並延續目前的低利環境。

但要注意的是，稅負政策可能會大相逕庭，因為拜登陣營主張撤銷川普的減稅政策，並調高企業與一般民眾的稅率。此外，拜登陣營預期也將針對氣候變遷、健保政策、科技監管、與參與國際事務等諸多政策進行改革。

路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 認為，疫情後續發展與療法及疫苗研發成果，對於資產價格的影響料將勝過此次選舉的結果，而且 GDP 與企業獲利成長、失業率下降、以及寬鬆的財政與貨幣政策等有利的大環境將延續至 2021 年。