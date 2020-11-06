歐盟上修今年經濟展望 2023前難返新冠前水準

歐盟執委會於當地時間周四 (5 日) 公布秋季經濟展望報告，預計 2020 年歐元區及歐盟 GDP 將分別衰退 7.8% 和 7.4%。而歐元區 GDP 在 2021 年和 2022 年將分別成長 4.2% 和 3%；歐盟 GDP 在 2021 年和 2022 年則分別成長 4.1% 和 3%。

資料來源: European commission

歐盟這份最新經濟報告上修今年歐元區和歐盟的 GDP 成長預估，但也下修 2021 年 GDP 成長預期。在今年 7 月份公布的夏季經濟展望報告中，歐盟預計 2020 年歐元區和歐盟 GDP 將分別衰退 8.7% 和 8.3%，2021 年歐元區經濟和歐盟 GDP 將分別成長 6.1% 與 5.8%。

雖然預計所有歐盟經濟體今年經濟都將萎縮，但這份秋季報告也顯示出新冠疫情對整個歐洲地區造成不同程度的影響，如西班牙、法國、義大利 2020 年的經濟衰退幅度將逾 9%，而德國經濟預計則萎縮 5.6%。

報告內容還提到，歐元區和歐盟的經濟產出在 2022 年底都無法回到新冠肺炎疫情爆發前的水準。

歐盟執委會表示，儘管年中歐盟出現優於預期的經濟復甦，使得今年整體經濟衰退幅度得以減輕，但歐盟經濟仍喪失動力。

