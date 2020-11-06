日股早盤飆出近29年新高 日圓走揚

日經 225 指數在週五 (6 日) 早盤持續上揚，出現近 29 年來新高。另外日圓持續走強，在台北時間週五 (6 日) 上午 11 點過後，美元兌日圓在 103.5 附近震盪。

11 月 6 日的東京股市，日經 225 指數一度飆出近 29 年來的高水位。在日本時間 6 日上午 11:28 衝高到 24375.44 點、上揚 1.12%；早盤收在 24367.35 點、較昨日收盤價上揚 1.09% 或 262.07 點，也是近 29 年來新高。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Google)

日經 225 指數在 4 日出現上揚。5 日也因為歐美股市的行情走揚，東京股市也延續了漲勢。

JPX 日經 400 指數、TOPIX 東證股價指數，也都同樣在週五 (6 日) 早盤走揚。

美國總統大選的開票作業尚未完成，陷入膠著的選情也讓投資人憂心投資風險。但由於民主黨總統參選人拜登的勝選機會濃厚，市場對於未來發展的不安情緒也稍獲緩和。

以當前的開票結果來看，共和黨及民主黨分別在參議院及眾議院取得優勢。三菱日聯摩根士丹利證券的首席投資策略師藤戶則弘指出，未來可期待政策取得平衡、不會偏向某一政黨主張，這也利於資金投入股票市場。

還有各國央行持續貨幣寬鬆，對經濟提供支撐力道，讓投資人感到安心。聯準會 (Fed)5 日 (週四) 宣布利率政策不作調整，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。英國央行也宣布擴大購債計畫，並維持利率不變。澳洲央行在 3 日 (週二) 降息至 0.1% 新低，並宣布 1000 億澳幣新一輪 QE。

美元兌日圓方面，日圓走強。台北時間週五 (6 日) 上午 11 點過後，在 103.5 附近震盪。